Rwanda : Ouverture d’un nouveau passage frontalier avec la Tanzanie  

Le Rwanda et la Tanzanie ont annoncé l’ouverture d’un nouveau point de passage frontalier afin de renforcer le commerce et la libre circulation des personnes entre les deux pays. L’accord a été conclu lors d’une réunion entre le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, et son homologue tanzanien, January Yusuf Makamba, à Kigali, la capitale du Rwanda, mardi dernier.

Les ministres ont convenu d’ouvrir un deuxième poste-frontière à Kyerwa, dans le district tanzanien de Ngara, comme l’ont confirmé les deux parties lors d’une conférence de presse conjointe à Kigali. Actuellement, le Rwanda et la Tanzanie partagent un point de passage à Rusumo, situé à 142,2 kilomètres au sud-est de Kigali.

M. Makamba a souligné la volonté de la Tanzanie de renforcer ses relations avec le Rwanda dans les domaines du commerce, de l’informatique et de l’énergie. De son côté, M. Biruta a mentionné que les discussions avaient également porté sur des questions de sécurité régionale et d’autres sujets d’intérêt commun.