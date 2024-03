Afrique : Le Nigeria rouvre ses frontières avec le Niger suite à une résolution de la CEDEAO

Le Nigeria a annoncé mercredi la réouverture de ses frontières terrestres et aériennes avec la République du Niger, ainsi que la levée des sanctions précédemment imposées à ce pays suite au coup d’État qui a renversé le président Mohamed Bazoum en 2023. Cette directive a été donnée par le président nigérian Bola Tinubu en accord avec les résolutions adoptées par l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) lors du sommet extraordinaire qui s’est tenu le 24 février à Abuja, la capitale nigériane.

Lors de ce sommet, les dirigeants de l’Afrique de l’Ouest ont convenu de lever les sanctions économiques imposées au Niger, au Burkina Faso, à la Guinée et au Mali. Le Nigeria avait fermé ses frontières terrestres et aériennes avec le Niger en août 2023, dans le but de convaincre la junte militaire de libérer M. Bazoum et des membres de sa famille détenus, et de rétablir l’ordre constitutionnel.

Ajuri Ngelale, le porte-parole du président nigérian, a indiqué dans un communiqué publié mercredi que M. Tinubu avait ordonné la levée immédiate des sanctions à l’encontre du Niger. Cela comprend la réouverture des frontières terrestres et aériennes entre les deux pays, ainsi que la levée de la zone d’exclusion aérienne de la CEDEAO sur les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger. Le dirigeant nigérian a également approuvé la levée de toutes les sanctions économiques et financières contre la Guinée, selon le communiqué.