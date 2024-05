Somalie : Renforcement de la coopération judiciaire avec la Turquie 

Lors d’une réunion au siège du Ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles, le ministre somalien Hassan Ma’allin Mohamud et le vice-ministre turc de la Justice, M. Niyazi Acar, ont présidé des discussions visant à approfondir la coopération judiciaire entre la Somalie et la Turquie, selon l’agence de presse somalienne.

Les pourparlers de haut niveau ont examiné divers défis et ont élaboré un programme complet pour renforcer les systèmes judiciaires des deux nations. Les points principaux de l’ordre du jour comprenaient :

– La construction d’une infrastructure judiciaire : des initiatives visant à ériger des installations juridiques robustes conformes aux normes internationales.

– Le développement de l’investigation criminelle : la modernisation des procédures d’enquête pour garantir leur exhaustivité et leur alignement avec les connaissances contemporaines.

– La création de l’Académie de la Justice somalienne : l’établissement d’une institution dédiée à l’éducation et à la formation des professionnels du droit en Somalie.

– La révision des règles et réglementations légales : la mise à jour et l’harmonisation des lois du pays avec la constitution et le système fédéral pour refléter les principes modernes.

– L’avancement des connaissances et de la technologie : l’investissement dans les capacités techniques et technologiques du secteur de la justice pour mieux servir la communauté somalienne.

Les deux parties ont souligné le rôle crucial des services judiciaires dans la gouvernance et le bien-être des citoyens. Les initiatives convenues devraient contribuer de manière significative à l’État de droit et renforcer les liens bilatéraux entre la Somalie et la Turquie.

Cette réunion témoigne de l’engagement continu des deux pays à collaborer sur les questions juridiques et à partager leur expertise, établissant ainsi un précédent pour une coopération future dans le domaine de la justice.