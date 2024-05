L’armée algérienne se trouve actuellement dans une situation délicate face aux mouvements de libération dans le sud du pays. Ces mouvements, revendiquant plus d’autonomie et de droits pour les populations locales, ont mené à des affrontements qui ont entraîné des pertes humaines, notamment du côté des soldats algériens, selon des sources locales.

Ce grave accès de tension intervient deux semaines après la proclamation de l’indépendance de la Kabylie, région au nord de l’Algérie. La déclaration d’indépendance kabyle a non seulement intensifié les débats sur l’unité nationale et l’autonomie régionale, mais a également mis l’armée en position délicate, devant à la fois gérer la crise au sud et les implications de cette proclamation au nord, d’après les analystes occidentaux.

Les tensions dans le sud de l’Algérie se manifestent principalement dans régions clés, chacune avec ses propres particularités et défis. Parmi ces régions, se trouvent :

1. Tamanrasset: Située dans l’extrême sud du pays, cette région est caractérisée par une vaste étendue désertique. Elle est souvent au centre des préoccupations sécuritaires en raison de sa proximité avec des zones instables dans les pays voisins du Sahel, ce qui en fait un point chaud pour les mouvements de libération et les activités de groupes armés.

2. Illizi : Frontalière avec la Libye, cette région est également exposée à des problèmes de sécurité transfrontalière. Les mouvements locaux dans cette zone sont aussi influencés par les dynamiques régionales, notamment les flux d’armes et de militants.

3. Adrar : Située plus au nord par rapport à Tamanrasset et Illizi, Adrar est une région où le sentiment d’autonomie a tendance à se renforcer, exacerbé par les défis économiques et sociaux.

4. Ghardaïa : Bien que techniquement plus au nord, située dans le M’zab, la région a été le théâtre de tensions communautaires et de revendications spécifiques liées à l’identité et à l’autonomie locale, ce qui est parfois vu comme parallèle aux mouvements dans le sud profond.

Dans le contexte de ces convulsions régionales en Algérie, le régime militaire du général Saïd Chengriha subit les critiques de toute part, pointant sa gestion autoritaire et opaque des affaires du pays. Centralisant tous les leviers du pouvoir et limitant les libertés fondamentales, le régime est aujourd’hui perçu comme un frein à l’évolution démocratique de l’Algérie.

Les détentions arbitraires, la répression des mouvements sociaux et la censure des médias sont quelques-unes des méthodes employées par les services des renseignements et sécuritaires pour consolider l’emprise de la junte, exacerbant ainsi les frustrations et les tensions au sein de la population.