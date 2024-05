Nigeria : Visite du Prince Harry et Meghan pour Soutenir les Invictus Games 

Le prince Harry et son épouse Meghan sont arrivés au Nigeria vendredi pour promouvoir les Invictus Games, qu’il a fondés pour aider à la réhabilitation des militaires et vétérans blessés et malades, parmi lesquels se trouvent des soldats nigérians combattant une guerre de 14 ans contre des extrémistes islamiques du groupe terroriste Boko Haram.

C’est la première visite du couple dans l’ouest en Afrique sur invitation de l’armée, selon le porte-parole de la défense, le brigadier général Tukur Gusau.

Les Invictus Games offrent aux vétérans et aux militaires blessés la possibilité de participer à des événements sportifs similaires aux Jeux paralympiques. Au cours de leur séjour, Harry et Meghan vont assister à des matchs de basket-ball et de volley-ball et vont également rencontrer des ONG locales.