RDC : 20 morts dans le naufrage d’une embarcation sur le Lac Albert

Au moins 20 personnes ont péri dans le naufrage d’une embarcation sur le Lac Albert, avec plus de cinq tonnes de marchandises importées d’Ouganda, survenu mercredi 15 mai. Les vents violents qui balayent le lac depuis avril dernier sont à l’origine de cet incident, selon le service de la Protection Civile en Ituri, qui attribue cette tragédie au changement météorologique. Ituri est l’une des provinces de la République Démocratique du Congo.

Robert Ndjalonga, coordinateur de la Protection Civile en Ituri, a souligné que le changement climatique perturbe considérablement le transport lacustre et les activités de pêche, exposant les personnes concernées à de grands dangers. Pour minimiser les risques de pertes humaines et matérielles, il a vivement recommandé aux pêcheurs, aux transporteurs et aux usagers du lac de se munir systématiquement de gilets de sauvetage et de limiter leurs activités sur le Lac Albert.

« Pour ceux qui s’adonnent au transport ou à la pêche, il est primordial de porter des gilets de sauvetage, un élément crucial pour leur survie en cas d’accident causé par les vents sur le lac. La priorité doit être accordée à la préservation de la vie car ces phénomènes naturels ne peuvent être anticipés ou évités et peuvent survenir à tout moment », a déclaré Robert Ndjalonga.

Il a également recommandé aux propriétaires de pirogues motorisées de veiller à leur bon état pour prévenir les naufrages, tout en soulignant l’importance du respect des limites de charge par les transporteurs.