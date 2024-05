New York : James Swan nommé représentant spécial par intérim de l’ONU pour la Somalie

Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, a désigné James Swan, un diplomate américain, comme son représentant spécial par intérim pour la Somalie et chef de la Mission d’assistance des Nations Unies dans ce pays de la Corne de l’Afrique (MANUSOM).

Selon un communiqué publié mardi soir par le bureau du porte-parole de l’ONU, M. Swan succède à Catriona Laing, de nationalité britannique, à qui le Secrétaire général a exprimé sa gratitude pour son service dévoué au sein de la MANUSOM et en Somalie dans des circonstances difficiles.

M. Swan avait occupé le poste de représentant spécial pour la Somalie et chef de la MANUSOM de 2019 à 2022. Il a précédemment été ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo de 2013 à 2016, ainsi qu’à Djibouti entre 2008 et 2011. De plus, il a occupé le poste de sous-secrétaire d’État adjoint aux Affaires africaines de 2006 à 2008.