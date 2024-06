Niger : Visite d’une délégation du ministère russe de la Défense 

Une délégation russe dirigée par le vice-ministre de la Défense, Yunus Bek Yevkurov, a été accueillie dimanche à Niamey par le général de brigade Abdourahamane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) du Niger.

Cette rencontre a donné lieu à la signature d’un mémorandum de coopération multisectorielle entre le Niger et la Russie. À cette occasion, M. Tchiani a exprimé la gratitude du peuple nigérien envers la Fédération de Russie pour son soutien constant et varié, tout en appelant à une mobilisation accrue des acteurs économiques russes pour investir au Niger.

Le même jour, des investisseurs russes ont également été reçus par le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine. Cette audience a porté sur plusieurs domaines, y compris la défense, la lutte contre la cybercriminalité, les télécommunications, ainsi que le pétrole, les mines et l’énergie.

La réunion s’est tenue en présence du général de brigade Mohamed Toumba, ministre d’État de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’administration du Territoire, du colonel Ibro Amadou Bacharou, chef d’État-major particulier du président du CNSP, et de Dr. Soumana Boubacar, ministre et directeur de cabinet du président.