Angola : 2 morts et 9 blessés dans l’explosion d’une mine antipersonnel

Deux personnes ont perdu la vie et neuf autres ont été blessées dans l’explosion d’une mine antipersonnel dans la province de Lunda Norte, située au nord-est de l’Angola, ont rapporté mercredi les autorités locales.

L’incident s’est produit à Calonda, une ville minière distante de 1100 kilomètres de Luanda, lorsque quelqu’un a manipulé l’engin explosif trouvé près d’une zone d’exploitation minière, a déclaré Rodrigues Zeca, porte-parole de la Délégation provinciale de l’Intérieur.

L’Angola est largement considéré comme l’un des pays les plus affectés par les mines au monde, conséquence directe de plus de 25 ans de guerre civile qui a suivi son indépendance. Leonardo Severino Sapalo, directeur général de l’Agence nationale de l’action contre les mines (ANAM), a souligné que le pays aurait besoin de plus de 200 millions de dollars pour déminer complètement tout type de mines antipersonnel.

Il a précisé également que la base de données centrale de l’Agence répertorie actuellement 1039 zones minées, avec les provinces de Moxico, Bié, Cuando Cubango et Cuanza Sul parmi les plus touchées.