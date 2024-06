Burkina Faso : Le président malien Assimi Goïta affirme le contrôle sécuritaire et renforce les partenariats régionaux

Le président malien, le Colonel Assimi Goïta, a déclaré mardi à Ouagadougou que la situation sécuritaire de son pays est sous contrôle et que les Forces armées maliennes (FAMA) maintiennent l’initiative sur le terrain à travers tout le territoire national. Au cours de sa visite au Burkina Faso, il a noté que de nombreuses bases terroristes ont été détruites, des leaders terroristes neutralisés, et plusieurs combattants autrefois actifs se sont rendus.

Goïta a critiqué la manipulation et le financement du terrorisme par certaines puissances étrangères, affirmant que cette approche ne répond pas aux besoins des populations locales. Il a également souligné que la coopération entre les Etats de l’Alliance des Etats du Sahel (AES – Mali, Burkina Faso, Niger) est irréversible, après des entretiens fructueux avec son homologue burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré.

Concernant le retrait de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en janvier, Goïta a expliqué que l’objectif de l’AES est de sortir de partenariats qu’ils estiment inefficaces pour se tourner vers des partenaires comme la Russie, la Chine et la Turquie, avec qui des accords ont été conclus pour renforcer les capacités militaires et mener efficacement des opérations contre les groupes armés terroristes.

En termes de coopération bilatérale, notamment en matière de sécurité et de développement économique, le Mali et le Burkina Faso envisagent des formations conjointes pour renforcer leurs capacités opérationnelles terrestres et aériennes, ainsi que le partage de renseignements et la mutualisation des ressources entre leurs services de renseignement.