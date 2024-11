Sahel : La Force Conjointe de l’AES prête à lancer des opérations à grande échelle pour sécuriser la région

Le président de la Confédération des États du Sahel (AES), le Général d’armée Assimi Goïta, a donné des instructions claires au Comité des chefs d’état-major généraux des armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en vue de l’opérationnalisation de leur plan d’action commun.

Suite au sommet de Niamey, au Niger, du 6 juillet dernier, qui a marqué la création de la Confédération AES, les dirigeants des trois pays ont pris des mesures pour élaborer un plan d’action en matière de défense et de sécurité pour la région.

Ce plan a été conçu par des experts militaires des trois nations sous la direction des chefs d’état-major généraux : le Général de brigade Celestin Simporé du Burkina Faso, le Général de division Oumar Diarra du Mali, et le Général de brigade Moussa Salaoua Barmou du Niger.

Le 5 novembre 2024, lors d’une réunion tenue à Bamako, les chefs militaires ont examiné et validé les conclusions du travail des experts. L’après-midi de ce même jour, ils ont présenté les résultats de leurs travaux au président Goïta lors d’une audience au palais de Koulouba, à Bamako. L’objectif était de recevoir des orientations supplémentaires pour mettre en œuvre le plan d’action adopté.

Le Général Moussa Salaoua Barmou, chef d’état-major général des armées du Niger, a précisé que ce plan vise à renforcer la sécurité de la région, confrontée à des menaces de terrorisme, de criminalité transnationale et de déstabilisation. « La sécurisation de nos espaces est essentielle pour permettre à nos populations de se concentrer sur ce qui est fondamental : leur développement », a souligné le Général Barmou, tout en assurant que des stratégies concrètes ont été élaborées en ce sens.

Le président Goïta a donné des instructions précises pour garantir la mise en œuvre de ces mesures. « Les terroristes, les trafiquants et les groupes armés ne nous attendent pas », a ajouté le Général Barmou. Il a donc souligné l’urgence de concrétiser ce plan d’action, avec des opérations à grande échelle qui seront menées pour assurer la sécurité des populations et des biens dans l’espace AES. Le général a également appelé les citoyens des trois pays à renforcer leur résilience et à continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité de la Confédération AES.