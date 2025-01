Soudan du Sud : Couvre-feu après des manifestations violentes à Juba

Un couvre-feu nocturne a été décrété au Soudan du Sud après qu’une manifestation a dégénéré en émeutes et en pillages de commerces appartenant à des Soudanais, jeudi soir, dans la capitale Juba, a annoncé vendredi l’inspecteur général de la police nationale.

« En réponse à ces événements, nous avons ordonné un couvre-feu à partir de 18 h », a déclaré Abraham Manyuat à la télévision nationale, précisant que de nouvelles manifestations avaient éclaté à Juba et dans d’autres villes.

Le président Salva Kiir a appelé à « la retenue » après que la manifestation de jeudi, initialement organisée pour protester contre le meurtre récent de 29 citoyens sud-soudanais à Wad Madani, dans l’État d’Al-Jazira au Soudan voisin, ait tourné à la violence. Bien que des tirs aient été échangés jeudi soir pour disperser les manifestants, le calme était revenu vendredi matin à Juba, bien que la plupart des commerces soient restés fermés. L’armée et la police étaient déployées aux principaux carrefours de la ville.

« Je vous appelle tous à exercer de la retenue et à permettre aux gouvernements du Soudan du Sud et du Soudan de résoudre cette situation », a déclaré le bureau de Salva Kiir dans un communiqué. « Nous ne devons pas laisser la colère obscurcir notre jugement, et ceux qui fuient les violences doivent être protégés », ajoute le texte.