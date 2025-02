Somalie : Plus de 70 membres des shebab tués lors d’une opération militaire

Le ministère de l’Information somalien a annoncé ce mardi qu’une opération militaire conjointe, menée par l’armée nationale avec le soutien de forces locales, a permis d’éliminer plus de 70 membres du groupe terroriste islamiste radical shebab dans la région d’Hirshabelle, au centre-sud du pays.

Le ministère a précisé dans son communiqué que cette opération a été menée de manière « proactive » dans plusieurs endroits de la région d’Hirshabelle, permettant de neutraliser plus de 70 terroristes. En plus des pertes humaines, une importante cache d’armement a été saisie et plusieurs véhicules utilisés par les shebab ont été détruits.

Plusieurs sources contactées par l’AFP ont indiqué que cette offensive militaire faisait suite aux attaques menées par les shebab dans la région au cours des deux derniers jours.

Les shebab, bien qu’ayant été chassés de Mogadiscio par les forces de l’Union africaine en 2011, continuent de mener des attaques à la bombe et d’autres actions violentes dans le pays, notamment dans les zones rurales.

Le président somalien a récemment promis une guerre « totale » contre le groupe terroriste. Dans le cadre d’une campagne militaire renforcée, l’armée somalienne a formé une alliance avec des milices locales, soutenue par l’Union africaine et des frappes américaines.