Soudan : 46 morts dans le crash d’un avion militaire, selon les autorités

Le bilan du crash d’un avion militaire de transport survenu mardi soir près de Khartoum s’élève désormais à 46 morts, après la découverte des dernières victimes sous les décombres des bâtiments endommagés. C’est ce qu’a annoncé mercredi le bureau des médias de l’État de Khartoum. L’avion s’est écrasé sur un quartier résidentiel d’Omdurman, une ville adjacente à Khartoum.

Le ministère a précisé dans un communiqué que les efforts étaient toujours en cours pour retrouver les corps des victimes encore coincées sous les débris. Il a également ajouté que plusieurs civils blessés, dont deux enfants, avaient été transportés vers un hôpital voisin pour recevoir des soins.

Cette tragédie survient alors que le Soudan est plongé dans un conflit sanglant entre deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan, commandant en chef de l’armée soudanaise, et Mohamed Hamdan Daglo, chef des Forces de soutien rapide (FSR). Depuis avril 2023, les deux hommes s’affrontent dans une guerre civile qui a dévasté le pays, entraînant des milliers de morts et des millions de déplacés. Les combats ont également exacerbé la situation humanitaire déjà fragile, notamment à Khartoum et dans d’autres régions du pays.