Tchad : Marine Le Pen reçue en audience par le président Mahamat Idriss Déby Itno

Marine Le Pen, leader du Rassemblement National (RN) en France, a été reçue samedi dernier en audience par le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, au palais d’Amdjarass.

La cheffe du RN, qui se considère comme une amie du Tchad, a abordé avec le président les relations d’amitié et de coopération entre les deux nations. Elle a plaidé en faveur d’une souveraineté renforcée et de l’égalité entre les Etats. « Nous avons des intérêts communs et une amitié historique qui nous unissent. Il est essentiel de renforcer ces liens dans le respect mutuel de nos souverainetés », a déclaré Marine Le Pen sur ses comptes Twitter et Facebook.

Après cette rencontre, la présidente du groupe RN s’est rendre à N’Djamena pour rencontrer des parlementaires tchadiens, dans le cadre de la nouvelle législature issue des élections de décembre.

« Cette visite est purement parlementaire. Le peuple tchadien a confiance en cette dame… Nous espérons la voir présidente de la France en 2027″, a déclaré Amssadene Maide Hangata, vice-présidente du groupe parlementaire MPS (au pouvoir).

Le Tchad a obtenu fin janvier 2025 le retrait des troupes françaises, après la rupture soudaine de l’accord de coopération militaire entre les deux pays, en novembre 2024. Cette rupture est survenue après les remarques du président français Emmanuel Macron concernant l' »ingratitude » des pays africains vis-à-vis de l’armée française, qui avaient provoqué l’ire du maréchal Déby.

Les relations entre la France et le Tchad se sont encore tendues lorsque la justice française a ouvert une enquête sur le maréchal Déby pour « détournement de fonds publics » et « recel », en raison de dépenses effectuées à Paris.