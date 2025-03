Niger : La ministre Soufiane justifie la fermeture de l’Hôtel Soluxe International de Niamey

La ministre nigérienne de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Aghaichata Guichene, a expliqué, lors du Conseil des ministres du mardi 18 mars 2025, les raisons du retrait de l’autorisation d’exploitation touristique de l’Hôtel Soluxe International de Niamey.

Pour rappel, cette décision a été prise le 6 mars 2025 par Mme Soufiane, en sa qualité d’autorité compétente en matière d’hôtellerie, concernant cet établissement appartenant à des investisseurs chinois.

Selon la ministre, l’Hôtel Soluxe International a manqué à plusieurs de ses obligations réglementaires et contractuelles depuis sa création. Parmi les violations relevées, elle a cité « la location à long terme de chambres de manière permanente à des sociétés chinoises telles que la CNPCNP et WAPCO Niger, en infraction avec la réglementation hôtelière qui impose des nuitées », ainsi que « le refus d’accès aux locaux de l’hôtel par les inspecteurs des établissements touristiques ». De plus, il a été constaté « la cession d’une partie des terrains sur lesquels la licence d’exploitation avait été accordée ».

Mme Soufiane a également dénoncé le fait que l’entreprise chinoise n’ait pas fourni les documents nécessaires au contrôle, tels que le bilan annuel, le compte d’exploitation et le registre des clients.

Face à ces manquements répétés, le ministère de l’Artisanat et du Tourisme a donc pris la décision de retirer la licence d’exploitation de l’Hôtel Soluxe International, en conformité avec la réglementation en vigueur, a précisé le communiqué du gouvernement.