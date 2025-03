RDC : Des discussions pour un cessez-le-feu à Doha entre Tshisekedi et Kagamé

Les perspectives d’un cessez-le-feu dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC) restent incertaines, après une rencontre surprise entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagamé, sous médiation du Qatar à Doha. Bien que les deux dirigeants aient exprimé leur volonté d’un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, les modalités concrètes restent floues.

Depuis janvier, le groupe armé M23, soutenu selon plusieurs experts par le Rwanda, a intensifié ses offensives dans l’est de la RDC, s’emparant des villes de Goma et Bukavu. Ce conflit, qui dure depuis plus de 30 ans, a ravagé cette région stratégique, riche en ressources naturelles et proche du Rwanda.

Le Qatar, qui joue un rôle clé dans plusieurs crises mondiales, a facilité la rencontre entre Tshisekedi et Kagamé, alors que des négociations à Luanda entre Kinshasa et le M23 avaient échoué. Selon le ministère qatari des Affaires étrangères, les discussions doivent se poursuivre pour établir les bases d’une paix durable.

Cependant, l’implication du Qatar suscite des réticences à Kinshasa. Le pays est perçu comme proche de Kigali en raison de ses investissements au Rwanda, notamment dans la construction d’un hub aéroportuaire pour plus d’un milliard de dollars. Malgré ces réserves, la RDC accepte le rôle de médiateur qatari.

Les négociations s’inscrivent dans une feuille de route adoptée par les pays de l’Est et du Sud de l’Afrique, prévoyant un cessez-le-feu permanent d’ici quatre mois, accompagné de Casques bleus pour sécuriser les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, les plus touchées par les violences.

Malgré de nombreuses tentatives diplomatiques, les cessez-le-feu précédents ont échoué. La situation humanitaire reste catastrophique, avec des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si ce nouvel effort peut aboutir à une paix durable ou si le conflit continuera de se propager.