Burkina Faso : Emile ZABSONRE installé officiellement en tant que Secrétaire général du Ministère de l’Action humanitaire

Lors du Conseil des ministres du 5 mars 2025, Emile ZABSONRE a été nommé Secrétaire général du Ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale (MAHSN). Il a officiellement pris ses fonctions le mardi 18 mars 2025, après avoir été installé par le Commandant Passowendé Pélagie KABORÉ.

Dès son installation, M. ZABSONRÉ a exprimé sa profonde reconnaissance envers les plus hautes autorités du pays, en particulier envers la ministre, et a réaffirmé son engagement à servir la nation. « Je m’acquitterai de la mission qui m’a été confiée avec loyauté, dévouement et abnégation », a-t-il affirmé.

Le nouveau Secrétaire général a mis en avant l’importance du travail d’équipe pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées. Il a souligné que pour atteindre les objectifs fixés, il comptait sur l’engagement, la collaboration sincère, la disponibilité et l’abnégation de tous les membres du ministère, y compris ceux des structures centrales, déconcentrées et des services du Secrétariat général. Il a également insisté sur le fait qu’en unissant leurs efforts, ils permettraient à Madame la ministre d’accomplir pleinement la mission qui lui a été attribuée par les autorités du Burkina Faso.

Il a également assuré les partenaires sociaux, techniques et financiers, ainsi que les ONG et associations, de sa disponibilité pour les écouter et prendre en compte leurs suggestions et critiques constructives.

Passowendé Pélagie KABORÉ a salué le travail accompli par le Secrétaire général sortant et a félicité Émile ZABSONRÉ pour sa nomination. S’adressant à ce dernier, elle a insisté sur la nécessité de l’écoute, de l’impartialité, de la rigueur, de la loyauté et de la disponibilité dans l’accomplissement de ses missions. Elle a également encouragé le personnel à accompagner le nouveau Secrétaire général dans l’exécution de ses fonctions.