Cuba : Manuel Marrero Cruz entame une visite en République du Congo

Le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, a entamé lundi une tournée en République du Congo (Congo-Brazzaville), qui le mènera également dans les prochains jours en Namibie et en Guinée équatoriale, a annoncé le ministère des Affaires étrangères de Cuba.

À son arrivée à l’aéroport international Maya-Maya de Brazzaville, il a été accueilli par son homologue congolais, Anatole Collinet Makosso. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères cubain, cette visite vise à renforcer les liens de coopération entre les deux pays.

« Nous venons exprimer notre soutien et notre gratitude éternelle à la République du Congo pour sa défense constante de Cuba dans notre lutte contre le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis, ainsi que pour son soutien à l’élimination de Cuba de la liste des États sponsorisant le terrorisme », a déclaré Manuel Marrero.

Le Premier ministre cubain a également rappelé le rôle de Cuba dans la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. « Il fallait mettre fin à l’injustice », a-t-il affirmé devant son homologue.

La délégation cubaine comprend José Angel Portal Miranda, ministre de la Santé publique, Déborah Rivas Saavedra, vice-ministre du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, Carlos Miguel Pereira Hernández, directeur des Affaires bilatérales du ministère des Affaires étrangères, ainsi qu’Indira Nápoles Coello, ambassadrice de Cuba en République du Congo.

Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis le 10 mai 1964, marquées par un dialogue politique de haut niveau et une coopération dans les domaines de la santé et de l’éducation, ainsi que sur des enjeux multilatéraux et régionaux.