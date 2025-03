Niger : Le ministre de l’Urbanisme réceptionne 666 parcelles pour les fonctionnaires de l’Etat

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, M. Salissou Sahirou Adamou, a visité, mercredi 19 mars 2025, le site des logements sociaux de Bangoula, situé près de Niamey, où il a officiellement réceptionné 666 parcelles clôturées destinées aux fonctionnaires de l’Etat. Cette démarche fait partie d’un projet plus large de 15 000 parcelles viabilisées et clôturées, initié par le gouvernement en juin 2020, pour permettre aux travailleurs de l’État du Niger d’accéder à la propriété.

Lors de sa visite, le ministre a souligné que ce projet avait été accéléré sous l’impulsion du président du CNSP, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, et du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine. « Nous sommes satisfaits des progrès réalisés et remercions les promoteurs pour la qualité de leur travail », a déclaré M. Adamou, qui a également remis les clés de quelques parcelles à des bénéficiaires.

Il a rappelé que lors de la première visite sur ce site en août 2024, seulement 110 parcelles avaient été réceptionnées. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à 666, un progrès considérable qui démontre l’engagement du gouvernement à réaliser ce projet. Le ministre a également encouragé les fonctionnaires à prendre des dispositions pour bénéficier de cette initiative sociale et a invité les banques à soutenir les fonctionnaires en leur accordant des prêts pour la construction de leurs logements.

M. Abdoul Salam Issaka, membre du bureau exécutif de la Confédération Démocratique des Travailleurs du Niger (CDTN), a salué l’initiative gouvernementale, soulignant que l’accès à un logement est une revendication majeure des travailleurs. « Un fonctionnaire qui a travaillé pendant 35 ans ne devrait pas, à la retraite, continuer à louer », a-t-il ajouté, appelant à un soutien accru des banques pour faciliter l’accès aux prêts pour la construction des logements.