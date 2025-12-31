Mali : Couvre-feu prolongé de 30 jours à Kayes 

A l’approche des festivités du Nouvel An, le gouverneur de la région de Kayes, le général Moussa Soumaré, face aux défis sécuritaires, a décidé de reconduire le couvre-feu en vigueur dans sa circonscription administrative pour une durée de 30 jours. La mesure, entrée en application à compter de ce mercredi, s’étendra jusqu’au 30 janvier 2026, de minuit à 5 heures du matin, selon une source officielle citée par l’AMAP.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par la persistance de fragilités sécuritaires, notamment après les attaques enregistrées le 1er juillet dernier dans plusieurs localités de l’ouest du Mali.

A travers la Décision n° 00 1063/GRK-CAB portant reconduction du couvre-feu dans la région de Kayes, le général Moussa Soumaré réaffirme sa détermination à renforcer la protection des populations et de leurs biens.

Le texte précise que seuls les véhicules des Forces de défense et de sécurité, ainsi que les ambulances dûment munies d’un ordre de mission, sont autorisés à circuler durant les heures concernées par le couvre-feu.

A noter que la semaine dernière, les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé des individus armés qui s’apprêtaient à mener une attaque contre le camp militaire de Sandaré, dans le cercle de Nioro, sur l’axe Kayes–Diéma, illustrant les enjeux sécuritaires persistants dans la zone.