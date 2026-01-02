Somalie : 29 membres d’Al-Shabab neutralisés 

Les forces armées somaliennes ont annoncé, jeudi, la neutralisation de 29 combattants du groupe terroriste Al-Shabab à l’issue d’une opération menée dans la localité de Jabad Godane, située dans le sud-est de la Somalie.

Selon un communiqué du ministère somalien de la Défense, cette intervention a été conduite par l’armée nationale en collaboration avec des partenaires internationaux. L’opération visait des positions occupées par les militants du groupe armé.

Le ministère précise par ailleurs que des frappes aériennes effectuées durant la nuit dans la région du Middle Shabelle ont permis de détruire plusieurs véhicules ainsi qu’un important stock d’armes, qui devaient servir à la préparation d’attaques contre des populations civiles.

Dans une publication diffusée sur le réseau social X, les autorités somaliennes ont salué l’appui constant de leurs partenaires internationaux, notamment en matière de coopération sécuritaire, d’échange de renseignements et de soutien opérationnel.