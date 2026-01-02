Gambie : Au moins 7 morts dans le naufrage d’une embarcation de migrants

Au moins sept personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres sont portées disparues à la suite du naufrage d’un bateau transportant environ 200 migrants, survenu dans la nuit de mercredi à jeudi au large des côtes gambiennes, ont annoncé les autorités.

Selon un communiqué du gouvernement, l’incident s’est produit le 31 décembre aux alentours de minuit, près du village de Jinack, dans la région de North Bank. Alertée par un appel de détresse, la marine gambienne a immédiatement déclenché une opération de recherche et de sauvetage.

Les autorités indiquent qu’au moins 96 passagers ont pu être secourus, dont plusieurs dans un état critique. L’embarcation a par la suite été retrouvée échouée sur un banc de sable.

Les responsables gambiens ont précisé que certaines des victimes identifiées ne sont pas de nationalité gambienne. Les investigations se poursuivent afin d’identifier l’ensemble des passagers et de déterminer les circonstances exactes du drame.