Burkina Faso : La Douane met la main sur des engins explosifs

Les services des douanes burkinabè ont saisi plus de 8000 engins explosifs entre le 4 et le 8 janvier, selon l’Agence d’information du Burkina (AIB).

D’après la même source, le bureau des douanes de Cinkansé, dans le Centre-Est du pays, a mis au jour un important lot d’explosifs dissimulés lors d’une opération de contrôle approfondi des voyageurs. La cargaison comprenait notamment 872 cordons détonants et 7 000 bâtons d’explosifs.

Cette intervention a permis de déjouer l’acheminement de substances hautement dangereuses vers des réseaux illicites, évitant ainsi des conséquences potentiellement graves pour les populations civiles et les infrastructures publiques, précise l’AIB.

Dans le cadre de ses actions de surveillance renforcée, l’Unité mobile d’intervention de la Direction de la surveillance du territoire a, par ailleurs, procédé à une autre interception, portant sur 165 bâtons d’explosifs et 22 cordons détonants.

Cité par l’AIB, le directeur général des Douanes, Yves Kafando, a souligné que « l’interception de ces engins explosifs illustre pleinement la mission de protection du territoire et des populations dévolue à la douane ». Il a ajouté que chaque opération réussie constitue « une manifestation concrète de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire et de l’engagement constant à préserver la paix, la stabilité et la vie humaine ».

Le Burkina Faso est dirigé actuellement par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’Etat depuis septembre 2022, après avoir pris le pouvoir à la suite d’un coup d’Etat militaire. Il a ensuite vu son mandat prolongé dans le cadre d’une transition politique en cours.