Niger : L’ambassadrice américaine fait ses adieux au président 

En fin de mission au Niger, l’ambassadrice des Etats-Unis, Mme Kathleen FitzGibbon, a été reçue jeudi 15 janvier 2026 par le président de la République, le général Abdourahamane Tiani, à qui elle est venue faire ses adieux.

A l’issue de l’audience, la diplomate américaine a indiqué avoir passé en revue avec le chef de l’Etat « les activités menées conjointement durant son séjour à Niamey », tout en réaffirmant la volonté du gouvernement fédéral des Etats-Unis de poursuivre et de consolider les relations bilatérales avec le Niger.

Les échanges ont notamment porté sur plusieurs dossiers d’intérêt commun, parmi lesquels la lutte contre le terrorisme et les questions économiques. Mme FitzGibbon a, à cette occasion, salué la qualité de la coopération entretenue avec les autorités nigériennes, en particulier avec le ministère des Affaires étrangères, tout au long de sa mission.

L’ambassadrice a enfin réitéré l’engagement du président américain Donald Trump à maintenir des relations de coopération étroites avec le Niger, dans l’objectif de « faire avancer les intérêts communs » des deux pays.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré, ainsi que du ministre, directeur de cabinet du président de la république et porte-parole du gouvernement, Dr Soumana Boubacar.