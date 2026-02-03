Ethiopie : Abiy affirme que le barrage de la Renaissance a été financé uniquement par le pays

Le Grand barrage éthiopien de la Renaissance (Gerd), inauguré début septembre sur le Nil bleu, a été financé « grâce aux seules ressources éthiopiennes », a déclaré mardi le Premier ministre Abiy Ahmed, répondant aux affirmations de Donald Trump selon lesquelles les Etats-Unis auraient soutenu le projet.

Le barrage, situé sur le Nil bleu qui rejoint ensuite le Nil blanc au Soudan pour former le Nil, plus long fleuve d’Afrique, est critiqué depuis des années par l’Egypte. Le pays dépend à 97 % du Nil pour son approvisionnement en eau et qualifie le Gerd de menace existentielle.

« L’Ethiopie n’a reçu ni aide ni prêt pour le barrage », a insisté Abiy Ahmed devant le Parlement. La construction, lancée en 2011, a coûté environ 4 milliards de dollars, financés par des emprunts internes et même des retenues sur salaires, selon le gouvernement. Le PDG de Webuild, maître d’œuvre du projet, avait déjà souligné en septembre que « tous les éthiopiens ont contribué financièrement » faute de prêteurs internationaux.

Le Gerd, long de 1,8 km et haut de 145 mètres, est la plus grande installation hydroélectrique d’Afrique. Il doit doubler la production d’électricité du pays, où près de la moitié des 130 millions d’habitants n’ont pas accès à l’électricité. Le barrage est également un symbole national et l’un des rares projets consensuels dans un pays confronté à des conflits armés dans ses deux régions les plus peuplées.

Le 21 janvier, Donald Trump, lors d’une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a affirmé que le barrage avait été financé par les Etats-Unis et qu’il « bloque le Nil ». L’ancien président américain s’est dit prêt à relancer la médiation entre Le Caire et Addis-Abeba, une offre saluée par l’Egypte, mais qui n’a pas encore reçu de réponse éthiopienne.

Le PDG de Webuild a rappelé que le barrage « ne modifie pas le débit du Nil, mais régule simplement l’eau pour produire de l’électricité ». Il a précisé qu’il ne s’agit pas d’un système d’irrigation consommant l’eau, mais d’une infrastructure destinée à la production énergétique.