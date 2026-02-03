Guinée : Remaniement du gouvernement

Le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a opéré un remaniement partiel du gouvernement, avec des changements à la tête des ministères de la Justice, des Finances et de la Sécurité, selon un décret diffusé lundi soir sur la télévision nationale.

Le chef de l’Etat avait confirmé le 27 janvier Amadou Oury Bah à son poste de Premier ministre, qu’il occupe depuis février 2024. Cette décision intervient après l’investiture du président pour un mandat de sept ans, marquant la fin de la période de transition dans le pays.

Le décret précise que cette restructuration partielle vise à pourvoir les portefeuilles restés vacants après la démission collective du gouvernement sortant, intervenue à la suite de l’élection présidentielle de décembre 2025.

La plupart des anciens ministres ont été maintenus dans leurs fonctions ou repositionnés à d’autres postes, tandis que de nouveaux responsables font leur entrée au sein de l’exécutif.

Selon les autorités, ces nominations constituent une première étape dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel, engagé après le scrutin présidentiel.