Soudan : Au moins 28 morts dans une frappe de drone contre un marché, selon une ONG

Au moins 28 personnes ont été tuées dimanche lors d’une frappe de drone visant un marché dans l’État du Kordofan-Nord, au centre du pays, a indiqué lundi Emergency Lawyers, un collectif indépendant chargé de documenter les violences liées au conflit soudanais.

Le Kordofan, vaste région à la fois fertile et riche en ressources pétrolières située au sud de Khartoum, est devenu l’un des principaux foyers d’affrontements dans la guerre qui oppose depuis près de trois ans l’armée régulière aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Selon l’ONG, « des drones ont bombardé le marché de la zone d’Al-Safiya, dans la localité de Sodari », territoire sous contrôle des paramilitaires, provoquant la mort de 28 personnes et faisant des dizaines de blessés. L’origine des appareils n’a pas été précisée.

La ville de Sodari se trouve à environ 230 kilomètres de El-Obeid, chef-lieu de l’État, que les combattants des FSR tentent d’encercler depuis plusieurs mois.

L’attaque, survenue en soirée, a frappé un marché très fréquenté par des civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le collectif d’avocats pro-démocratie prévient que le bilan humain pourrait encore s’alourdir.

Depuis le déclenchement de la guerre en avril 2023, le conflit a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 14 millions de personnes, à l’intérieur du pays comme au-delà de ses frontières, dans ce que l’ONU qualifie de pire crise humanitaire au monde.

Après avoir pris en octobre la ville d’El-Facher, dernière position de l’armée dans la région occidentale du Darfour, les FSR ont poursuivi leur progression à travers le Kordofan, cherchant à contrôler l’axe stratégique reliant le Darfour à la capitale.

D’après les dernières estimations de l’Organisation internationale pour les migrations, environ 115 223 personnes ont été déplacées du Kordofan entre le 25 octobre et le 5 février.

L’armée soudanaise accuse les Emirats arabes unis de fournir des drones aux FSR, une accusation que Abou Dhabi rejette. De leur côté, les paramilitaires affirment régulièrement que des drones turcs livrés à l’armée par ses alliés sont utilisés pour viser des civils au Darfour et au Kordofan. Les FSR ont également accusé par le passé l’Egypte d’apporter un soutien militaire direct à l’armée régulière, ce que Le Caire dément.