Djibouti : La BAD débloque 80 millions de dollars pour soutenir le développement durable 

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement djiboutien ont conclu récemment quatre accords de financement d’un montant global de 80 millions de dollars. Cette enveloppe vise à appuyer plusieurs projets structurants, notamment dans les domaines des infrastructures routières, de l’aménagement urbain et de l’agriculture adaptée aux changements climatiques.

Selon un communiqué de l’institution financière, ce programme comprend deux dons totalisant 52 millions de dollars, accordés par le Fonds africain de développement (FAD), le guichet concessionnel du Groupe. Le premier financement, d’un montant de 22 millions de dollars, sera consacré à la réhabilitation de sept kilomètres de voiries urbaines dans la capitale, dans le cadre de la première phase du Projet intégré d’infrastructures urbaines et d’adaptation au changement climatique.

Un second don de 30 millions de dollars permettra, quant à lui, de remettre à niveau un tronçon stratégique du corridor régional reliant Djibouti à l’Éthiopie et au Soudan du Sud. Cet axe constitue un levier essentiel pour le commerce régional et la fluidité des échanges dans la Corne de l’Afrique. Parallèlement, deux autres accords, financés par le Fonds vert pour le climat, prévoient un don et un prêt de 14 millions de dollars chacun. Ces financements s’inscrivent dans le cadre du programme « Renforcer la résilience autour de l’alimentation et des moyens de subsistance » (BREFOL).

Ce projet ambitionne d’améliorer la sécurité alimentaire et de renforcer la capacité des populations à faire face aux chocs climatiques, tout en favorisant des moyens de subsistance durables. Il prévoit notamment le développement de pratiques agricoles adaptées au climat, la consolidation des systèmes pastoraux et agropastoraux, ainsi que la création d’opportunités économiques au bénéfice des femmes et des jeunes.