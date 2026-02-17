Togo : Net recul de l’inflation, quasi stabilité des prix en 2025

L’inflation annuelle au Togo a nettement reculé en 2025, pour s’établir à 0,4 %, contre 2,9 % l’année précédente, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique et des sciences économiques et démographiques (INSEED).

D’après l’institut, l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC), qui mesure l’évolution du coût de la vie dans le pays, s’est établi à 102,2 en décembre 2025, soit un niveau quasiment stable par rapport à décembre 2024. Ces chiffres, relayés par plusieurs médias locaux, traduisent une évolution globalement modérée des prix.

Cette relative stabilité résulte de dynamiques contrastées selon les secteurs. Les dépenses liées au logement, à l’eau, à l’électricité, au gaz et aux autres combustibles ont progressé de 9,4 % sur un an. En revanche, les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées qui représentent une part importante du budget des ménages, ont reculé de 2 % sur la même période.

Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3 % en décembre par rapport à novembre 2025. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des tarifs dans les secteurs de la restauration et de l’hébergement (+1,3 %), ainsi que par la progression des prix des produits alimentaires (+0,4 %).