Burkina Faso : Le marché de Sikoro reprend vie et dynamise l’économie locale

Le marché de Sikoro, dans la commune de Bourasso, a repris ses activités, attirant des commerçants venus des villages environnants. Organisé tous les cinq jours, il contribue à relancer l’économie informelle et à faciliter l’approvisionnement des populations locales.

On y trouve principalement des vêtements de seconde main, des pagnes, des jus locaux, des ustensiles de cuisine, du poisson fumé, des légumes, des chaussures, de la bière artisanale et du matériel de musique.

Selon le chef du village, Damou Coulibaly, la réouverture s’est faite de manière spontanée grâce à l’initiative des commerçants venus de l’extérieur. « Nous les avons accompagnés avec les sacrifices rituels. Cela a apporté de la joie à la population et la résolution d’approvisionnement s’est faite naturellement », a-t-il expliqué.

Pour les habitants, le marché représente un véritable jour de fête. Clémentine Coulibaly, cliente régulière, se réjouit : « Nous trouvons l’essentiel, surtout les produits de première nécessité ». De son côté, Martine Sawadogo, vendeuse de jus et d’eau glacée venue de Nouna, souligne l’intérêt commercial : « Ce marché est très satisfaisant, car je parviens à écouler ma marchandise à chaque visite ».

Ainsi, la reprise du marché de Sikoro illustre à la fois le dynamisme des commerçants locaux et la vitalité de la vie communautaire au village.