Côte d’Ivoire : Le PAM lance un nouveau Plan Stratégique de 52,2 millions de dollars

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a annoncé son engagement à soutenir les priorités de la Côte d’Ivoire à travers un nouveau Plan Stratégique Pays (PSP) 2026-2030, doté d’un financement de 52,2 millions de dollars US.

L’information a été communiquée par Olivia Hantz, représentante et directrice pays du PAM, lors d’une réunion avec le ministre ivoirien du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, tenue récemment à Abidjan.

Selon Mme Hantz, ce plan stratégique mettra l’accent sur la valorisation des produits nationaux, le renforcement du capital humain et l’amélioration des mécanismes de financement, tout en saluant la qualité de la coopération avec les autorités ivoiriennes.

Pour sa part, M. Diarrassouba a exprimé le souhait que le PAM devienne un partenaire clé dans la mobilisation des ressources nécessaires au financement du nouveau cycle de développement. « Nous attendons beaucoup du PAM pour la mobilisation des ressources concernant le Plan National de Développement (PND) 2026-2030 », a-t-il déclaré, rappelant que l’atteinte des objectifs dépendra d’un soutien constant des partenaires techniques et financiers.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du précédent Plan Stratégique Pays (PSP) 2019-2025, financé à hauteur de 80 millions de dollars US, qui avait déjà permis d’accompagner plusieurs priorités nationales.

Les discussions ont également porté sur d’autres enjeux majeurs pour les autorités ivoiriennes, tels que le renforcement de la résilience des petites exploitations agricoles et des producteurs locaux, la stimulation de la transformation locale, la consolidation des chaînes de valeur agricoles, la structuration de l’économie rurale, l’augmentation des revenus des producteurs et le renforcement de la souveraineté alimentaire.

Le secteur de l’éducation reste également prioritaire, avec la construction prévue de plus de 10.000 salles de classe et une augmentation attendue des effectifs scolaires.