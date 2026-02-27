Afrique centrale : La BM finance 60 millions de dollars pour renforcer la sécurité sanitaire

La Banque mondiale a annoncé un financement de 60 millions de dollars pour un projet régional de sécurité sanitaire et de lutte contre les pandémies en République centrafricaine et dans les pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

L’annonce a été faite mardi à Bangui lors d’une rencontre entre Guido Rurangwa, représentant de la Banque mondiale en Centrafrique, et le ministre centrafricain de la Santé, Pierre Somse.

« Ce projet a pour objectif de renforcer les mécanismes de prévention et de riposte face aux pandémies dans la région d’Afrique centrale, y compris en Centrafrique, déjà confrontée à plusieurs crises sanitaires, dont la COVID-19 », a déclaré M. Rurangwa, selon des médias locaux.

Il a souligné qu’une coordination insuffisante au niveau régional pourrait favoriser la résurgence de ces fléaux, insistant sur la nécessité pour les pays de se préparer afin de limiter les risques et de mieux protéger leurs populations.

Ce projet intervient moins d’une semaine après la publication d’un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, qui indiquait qu’au moins six épidémies, dont le Mpox, étaient actives en RCA en janvier dernier.