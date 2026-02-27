Burkina Faso : Un ancien employé de l’ambassade américaine condamné à perpétuité pour viol de mineures

Un citoyen américain, ancien employé de l’ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso, a été condamné à la prison à vie pour le viol de deux mineures burkinabè, a annoncé jeudi le Ministère de la Justice des États-Unis.

« Alors qu’il représentait le gouvernement américain à l’étranger, l’accusé a commis des agressions sexuelles graves sur deux enfants extrêmement vulnérables », a déclaré Andrew Duva, procureur général adjoint.

Fode Sitafa Mara, 41 ans, a été reconnu coupable d’avoir violé à plusieurs reprises deux adolescentes burkinabè entre 2022 et 2023, alors qu’il travaillait à l’ambassade américaine à Ouagadougou.

Les preuves présentées lors du procès montrent que ces agressions se sont produites sur une période d’environ un an, dans sa résidence louée par l’ambassade. Les victimes, âgées de 13 à 15 ans, vivaient dans une extrême pauvreté, dans un logement dépourvu d’eau courante situé à proximité.

Etant donné que la résidence était réservée au personnel diplomatique américain, l’affaire relevait de la juridiction des Etats-Unis, ce qui a permis aux autorités américaines de poursuivre Mara devant leurs tribunaux.