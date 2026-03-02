Soudan du Sud : Au moins 169 morts dans une attaque armée au nord 

Dimanche, au moins 169 personnes ont perdu la vie lors d’une attaque menée par des hommes armés, dans une région déjà secouée par une recrudescence alarmante des violences ces dernières semaines, ont rapporté lundi deux responsables locaux à l’AFP.

Selon Elizabeth Achol, responsable des services de santé de l’administration de Ruweng, « 169 corps ont été enterrés dans une fosse commune ». Elle a toutefois précisé que le bilan pourrait s’alourdir si d’autres dépouilles étaient découvertes.

Même constat du côté de James Monyluak, chargé de l’information dans la zone concernée, qui a confirmé le même nombre de victimes. Les autorités locales redoutent que le décompte ne soit pas définitif, alors que la situation sécuritaire demeure particulièrement instable dans cette partie du pays.