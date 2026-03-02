Nigeria : L’économie progresse de 4 % au quatrième trimestre 2025

L’économie nigériane a affiché une croissance de 4 % au quatrième trimestre 2025, portée principalement par la solidité du secteur des services, selon les données publiées par le Bureau national des statistiques.

Les services confirment leur rôle central dans la dynamique économique du pays, représentant 55,92 % du produit intérieur brut (PIB) sur la période, contre 55,87 % un an plus tôt. Ces chiffres figurent dans le dernier rapport consacré aux indicateurs économiques trimestriels.

Outre les services, plusieurs branches ont contribué à cette performance, notamment l’agriculture (20,44 % du PIB), le commerce (16,84 %), l’immobilier (14,57 %) ainsi que les télécommunications et les services d’information (8,12 %).

Du côté des hydrocarbures, la production moyenne quotidienne de pétrole brut s’est établie à 1,58 million de barils par jour au cours du dernier trimestre 2025, en hausse par rapport aux 1,54 million enregistrés à la même période en 2024.

Selon diverses analyses, la première économie démographique d’Afrique s’inscrit dans une tendance ascendante, marquée par une progression généralisée des principaux secteurs d’activité, une augmentation de la production nominale et la consolidation des services comme principal moteur de la croissance.