RDC : Arrestation d’un chef milicien et vaste opération sécuritaire à Lubumbashi

Le chef de guerre Amisi Sisawa, alias « Muswahili », est désormais détenu par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Ce leader milicien, accusé de multiples exactions contre des civils, a été capturé à l’issue d’une opération militaire menée en fin de semaine dans le territoire de Shabunda, au Sud-Kivu, selon l’armée.

L’intervention s’est déroulée dimanche dans la localité de Kitete, à Shabunda-Centre, avec pour objectif de neutraliser un groupe armé se réclamant des Wazalendo, mais impliqué dans des activités criminelles. L’opération a conduit à l’arrestation d’Amisi Sisawa ainsi que de treize de ses combattants. Deux personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées lors des affrontements.

D’après le porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 Nord-Sud Kivu, le groupe dirigé par « Muswahili » est impliqué dans de graves violations des droits humains, notamment des pillages, des extorsions, des actes de torture et des travaux forcés, particulièrement dans les zones minières.

L’armée rappelle que les véritables volontaires Wazalendo combattent aux côtés des forces régulières sur les lignes de front, mettant en garde contre l’usage abusif de cette appellation par des groupes armés criminels.

Dans un autre registre, une vaste opération de bouclage menée à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, a permis l’interpellation de plus de 200 présumés criminels. Conduite au camp militaire Major Vangu, dans la commune de Kampemba, cette intervention a été menée par les services de sécurité avec l’appui des FARDC.

Selon la police, 19 armes à feu de type AK-47 ont été saisies, ainsi que des munitions et divers effets militaires. Plusieurs armes blanches ont également été récupérées, dont des machettes, des barres à mine et des marteaux. Des boissons alcoolisées, du chanvre en grande quantité et des motos ont aussi été confisqués.

Parmi les personnes arrêtées figurent des civils, des femmes ainsi que des militaires en situation irrégulière. Les suspects devraient être présentés devant la justice.

Supervisée par le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba, l’opération a impliqué des fouilles dans plusieurs lieux, notamment des habitations, commerces et un marché improvisé. Les autorités appellent la population à collaborer davantage avec les forces de sécurité pour lutter contre la criminalité dans la région.