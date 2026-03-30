Cameroun : Echec des négociations de l’OMC à Yaoundé 

Réunis à Yaoundé pour quatre jours de négociations intensives, les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) n’ont pas réussi à s’accorder, laissant la conférence ministérielle se conclure sans résultats concrets sur les principaux sujets inscrits à l’ordre du jour.

Les divergences persistantes entre plusieurs grandes économies, notamment l’Inde, le Brésil et les Etats-Unis, ont pesé lourdement sur l’issue des discussions. Aucun compromis n’a finalement pu être trouvé sur les dossiers majeurs, parmi lesquels la réforme de l’organisation, le commerce électronique et les questions agricoles.

L’un des principaux effets de cet échec est la fin du moratoire en vigueur depuis 1998, qui empêchait l’imposition de droits de douane sur les échanges numériques dématérialisés. Les pays développés, en particulier les États-Unis, plaidaient pour sa reconduction, mais aucun consensus n’a pu être trouvé. Si cette expiration ne signifie pas une application automatique de taxes, elle ouvre toutefois la voie à de futures décisions nationales en la matière.

Les discussions ont été marquées par des blocages persistants. Les désaccords sur l’agriculture, sujet historiquement sensible, n’ont pas permis d’avancer, tandis que les négociations sur la réforme de l’OMC, destinées à renforcer une organisation fragilisée, sont également restées sans conclusion. Plusieurs pays espéraient pourtant adopter une feuille de route pour relancer les travaux à Genève.

Des tensions sont apparues en fin de conférence, notamment lorsque le Brésil a conditionné ses positions sur le commerce électronique à des avancées sur le dossier agricole. Cette stratégie a compliqué davantage des négociations déjà tendues, certains membres refusant d’avancer sur la réforme sans progrès simultané sur d’autres volets.

Malgré des échanges qualifiés d’intenses jusqu’aux dernières heures, les délégations n’ont pas réussi à rapprocher leurs positions. La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a reconnu un manque de temps pour parvenir à un compromis, tandis que plusieurs responsables ont évoqué un revers significatif pour le commerce mondial.

Au-delà de cet échec, la conférence de Yaoundé illustre les difficultés croissantes de l’OMC à fonctionner par consensus dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, la montée du protectionnisme et les blocages institutionnels persistants.