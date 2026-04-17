Soudan : L’UE et ses partenaires mobilisent des millions d’euros d’aide humanitaire

L’Union européenne et ses États membres ont annoncé une enveloppe de plus de 811 millions d’euros pour répondre à la grave crise humanitaire au Soudan, lors d’une conférence internationale tenue mercredi à Berlin. Cette aide vise à soutenir à la fois les populations à l’intérieur du pays et les États voisins confrontés à un afflux massif de réfugiés.

Sur ce montant, la Commission européenne contribuera à hauteur de 360,8 millions d’euros, dont 215,5 millions destinés directement au Soudan et 145,3 millions pour appuyer les pays de la région, notamment le Tchad, le Soudan du Sud, l’Éthiopie, la République centrafricaine, l’Ouganda et l’Égypte.

Ces financements doivent permettre de répondre aux besoins les plus urgents : sécurité alimentaire, accès aux soins, nutrition, eau potable et assainissement. Ils visent également à maintenir les services essentiels, soutenir les moyens de subsistance et renforcer la résilience des populations, tout en encourageant des efforts de stabilisation à long terme.

Après trois années de conflit, la situation reste critique. Plus de 13 millions de personnes ont été déplacées, tandis que 33,7 millions nécessitent une aide humanitaire et près de 30 millions souffrent d’insécurité alimentaire. En outre, environ 12 millions de personnes, dont de nombreux enfants, sont exposées à des violences, notamment sexuelles.

La conférence, co-organisée par l’UE, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union africaine, visait à renforcer la mobilisation internationale alors que le conflit entre dans sa quatrième année.

Parallèlement, le Canada a annoncé une aide supplémentaire de plus de 120 millions de dollars pour soutenir les populations affectées au Soudan et dans les pays voisins. Cette contribution financera notamment l’aide alimentaire, les soins de santé, les abris, l’accès à l’eau et l’éducation pour plus de 60.000 enfants.

Les autorités canadiennes ont insisté sur l’urgence d’un accès humanitaire sans entrave et appelé les parties au conflit à cesser les violences et à s’engager en faveur d’un cessez-le-feu.