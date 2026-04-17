Niger : La jeunesse scolaire affiche son soutien à la mobilisation nationale

Réunis au sein de l’USN, des élèves des collèges et lycées ont publié, mercredi 15 avril 2026, une déclaration en réponse à l’appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, le général Abdourahamane Tiani.

A Zinder, le gouverneur, le colonel Massalatchi Mahaman Sani, s’est dit touché par l’engagement des jeunes en faveur de la défense nationale. Il a rappelé que le Niger traverse une période « décisive », marquée par les enjeux de souveraineté et de sécurité. Évoquant le contexte international, il a également mentionné une résolution adoptée le 12 mars 2026 par le Parlement européen appelant à la libération de l’ancien président Mohamed Bazoum.

Le gouverneur a salué la détermination de la jeunesse, estimant qu’elle constitue une source de fierté pour la nation. Il a par ailleurs invité les enseignants et encadreurs à faire preuve de vigilance, de patience et de professionnalisme afin de former une relève à la hauteur des défis du pays. Il a aussi exhorté les autorités traditionnelles et religieuses à intensifier les prières pour la paix et la stabilité. S’adressant aux élèves, il les a encouragés à cultiver discipline, respect et sérieux dans leurs études.

De son côté, le secrétaire général des élèves de la ville de Zinder, Illa Hamidine Ibrahim, a salué l’engagement des autorités, notamment du président Abdourahamane Tiani et du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zéine, en faveur d’un Niger souverain. Il a souligné que la sécurité nationale ne relève pas uniquement des forces de défense et de sécurité, mais de l’ensemble des citoyens.

Affirmant la disponibilité des élèves à contribuer à cet effort collectif, il a exprimé le souhait de voir s’instaurer une paix durable au Niger ainsi que dans les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

La cérémonie s’est tenue en présence d’autorités administratives et coutumières, ainsi que de représentants d’organisations féminines et de la société civile.