Mali : Des frappes infligent de lourdes pertes aux groupes armés à Nioro et Kidal

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené, le 18 avril, une série d’opérations ciblées dans les régions de Nioro et de Kidal, aboutissant à la neutralisation de plusieurs éléments terroristes et à la destruction de leurs bases logistiques, a annoncé l’Etat-major général des Armées.

D’après un communiqué officiel, une première intervention a été conduite dans la matinée à Lakamané, dans la région de Nioro. Des moyens aériens ont été mobilisés pour frapper avec précision un important repaire de groupes armés. À la suite de cette frappe, des unités terrestres ont été déployées afin de sécuriser les lieux et procéder à des fouilles approfondies.

Cette opération a permis de saisir un important matériel logistique, comprenant notamment deux têtes de citerne, un pick-up, un minicar, un véhicule de type Land Cruiser, quatorze motos et un tricycle. Le bilan fait également état de la neutralisation de plusieurs combattants ainsi que de la destruction complète du site ciblé.

Le même jour, une mission de reconnaissance menée à environ 82 kilomètres au nord de Kidal a permis de repérer trois pick-up appartenant à des groupes armés, dissimulés sous la végétation. Une frappe chirurgicale a été immédiatement déclenchée, entraînant la neutralisation de l’ensemble des occupants et la destruction des véhicules.

L’Etat-major souligne que ces opérations s’inscrivent dans une dynamique continue de surveillance et de sécurisation du territoire. Il affirme que les actions de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes se poursuivent de manière soutenue à l’échelle nationale.