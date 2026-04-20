Congo : Démission du gouvernement Makosso après la réélection de Sassou N’Guesso

Le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso, a remis sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République, Denis Sassou N’Guesso, qui a été investi le 16 avril. La décision, contenue dans une lettre datée du 17 avril, a été officiellement acceptée par le chef de l’État le 19 avril, selon un communiqué publié dimanche.

Cette démission intervient conformément aux dispositions constitutionnelles et fait suite à l’élection présidentielle des 12 et 15 mars 2026, ainsi qu’à la récente investiture du président Sassou N’Guesso. Elle ouvre désormais la voie à la formation d’un nouveau gouvernement, qui pourrait intervenir dans les prochaines heures, ou à une éventuelle reconduction de l’équipe sortante.

Dans son communiqué, la présidence indique que le chef de l’État a remercié l’ensemble des membres du gouvernement pour leur action au cours des cinq dernières années, marquées par la mise en œuvre du programme intitulé « Ensemble, poursuivons la marche ».

De son côté, Anatole Collinet Makosso a exprimé sa gratitude pour la confiance qui lui a été accordée et a affirmé rester disponible pour continuer à servir le pays aux côtés du président de la République.

Dans l’attente de la nomination d’une nouvelle équipe exécutive, Denis Sassou N’Guesso a demandé aux membres du gouvernement sortant d’assurer la gestion des affaires courantes.