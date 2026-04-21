Tchad : Engagement militaire tchadien à Haïti

Le Tchad a annoncé l’envoi de 1.500 soldats en Haïti pour soutenir la Force de répression des gangs (FRG), une mission internationale mise en place sous l’égide de l’Organisation des Nations unies. L’annonce a été faite lundi par le président Mahamat Idriss Déby.

Ce déploiement s’inscrit dans un contexte sécuritaire extrêmement dégradé dans ce pays des Caraïbes, où les groupes criminels armés imposent leur loi depuis plusieurs années. Meurtres, enlèvements, viols et pillages rythment le quotidien d’une population déjà confrontée à une grande précarité.

Selon les autorités tchadiennes, la contribution militaire sera structurée autour de deux bataillons de 750 hommes chacun. Un premier contingent de 400 soldats est déjà sur le terrain, tandis que les effectifs devraient progressivement atteindre les 1.500 militaires annoncés. Cette décision fait suite à une première annonce, le 24 mars, portant sur l’envoi initial de 750 membres des forces de sécurité.

Dans un message adressé au Parlement et lu par Ali Kolotou Tchaïmi, le chef de l’État a rappelé l’expérience du Tchad dans les opérations internationales. Le pays a notamment été engagé dans la lutte contre Boko Haram, ainsi que dans plusieurs missions en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Cameroun. Il joue également un rôle actif au sein du G5 Sahel.

Sur le terrain haïtien, la situation continue de se détériorer. Les gangs contrôlent désormais l’essentiel de Port-au-Prince et ont étendu leur emprise au-delà de la capitale au cours de l’année écoulée, selon les Nations unies.

La FRG, appelée à remplacer la mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) dirigée par le Kenya, doit appuyer les forces de police haïtiennes dans leurs opérations. Elle pourra mobiliser jusqu’à 5.500 membres, entre policiers et militaires.

D’après un rapport récent du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, les violences liées aux gangs ainsi que les affrontements avec les forces de sécurité ont causé plus de 5.500 morts entre mars 2025 et la mi-janvier, illustrant l’ampleur de la crise sécuritaire que tente d’endiguer la communauté internationale.