Afrique de l’Ouest et centrale : l’UE débloque 235 millions d’euros pour l’aide humanitaire

La Commission européenne a annoncé, mercredi, l’octroi d’une enveloppe de 235 millions d’euros destinée à appuyer les populations les plus vulnérables en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, confrontées à des crises humanitaires persistantes.

Dans un communiqué, Bruxelles précise que ce financement vise à soutenir les personnes affectées par les conflits armés et l’insécurité alimentaire, ainsi que les déplacés, les communautés d’accueil et les populations vivant dans des zones difficilement accessibles.

Le Sahel central figure parmi les priorités, avec une allocation de 75 millions d’euros pour fournir une assistance d’urgence aux régions touchées par l’instabilité. Plus de 12,4 millions de personnes y nécessitent une aide. Les interventions porteront notamment sur la protection, l’aide alimentaire, les soins de santé et de nutrition, l’éducation en situation d’urgence, ainsi que l’accès à l’eau, à l’assainissement et à des abris.

Au Tchad, plus de 72 millions d’euros seront mobilisés pour répondre aux besoins liés aux déplacements forcés dans les provinces de l’Est, du Lac et d’Hadjer-Lamis. Ces fonds permettront d’assurer des services essentiels, alors que le pays accueille, depuis avril 2023, environ 919.000 réfugiés soudanais et près de 389.700 rapatriés tchadiens.

Le Nigeria bénéficiera de 33 millions d’euros pour financer des actions cruciales dans les domaines de la santé et de la nutrition, notamment dans le nord-est et le nord-ouest, où les besoins sont les plus pressants. Selon l’Union européenne, près de 35 millions de personnes y souffrent d’insécurité alimentaire, tandis que 6,4 millions d’enfants sont touchés par la malnutrition aiguë, dont 2 millions dans un état critique.

Par ailleurs, 22 millions d’euros seront alloués à la République centrafricaine pour soutenir des programmes multisectoriels couvrant l’aide alimentaire, la préparation aux catastrophes, la santé, la nutrition, l’éducation d’urgence et l’hébergement.

D’autres financements sont également prévus, avec 16,6 millions d’euros pour le Cameroun, 4,8 millions pour la Mauritanie et 6 millions pour plusieurs pays côtiers d’Afrique de l’Ouest. Une enveloppe supplémentaire de 6,4 millions d’euros sera consacrée à des initiatives régionales.

Bruxelles rappelle que l’Afrique de l’Ouest et centrale reste confrontée à des crises humanitaires complexes, alimentées par les conflits, les effets du changement climatique et des facteurs structurels liés à la gouvernance, à la pression démographique et à l’accès aux ressources.