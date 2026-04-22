Burkina Faso : Des frontières plus sûres et dynamiques avec le président Ibrahim Traoré

Le Burkina Faso franchit une étape décisive dans la modernisation de la gestion de ses frontières avec l’adoption d’une stratégie nationale couvrant la période 2026-2030. Ce plan structurant vise à consolider la sécurité, affirmer la souveraineté nationale et stimuler le développement des zones frontalières.

Validée lors d’un atelier tenu mardi à Ouagadougou sous la présidence du secrétaire général du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Saïdou Sankara, cette feuille de route s’inscrit dans une dynamique engagée depuis fin 2024 pour repenser en profondeur le dispositif national de gestion des espaces frontaliers.

Parmi les avancées majeures, la stratégie intègre désormais les frontières aériennes dans le système de gouvernance, tout en adoptant une approche innovante qui allie sécurité et dimension humanitaire. L’objectif est clair : mieux protéger les populations tout en favorisant un développement équilibré des régions concernées.

Le document introduit également une dimension géopolitique renforcée, en phase avec la coopération au sein de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette orientation prévoit une mutualisation des moyens et une meilleure coordination entre les forces armées et les forces de sécurité intérieure, notamment pour sécuriser efficacement l’espace aérien.

Au-delà des enjeux sécuritaires, la stratégie mise sur une gouvernance plus proche des territoires, avec un cadre institutionnel renforcé et une territorialisation accrue des actions. Elle ambitionne ainsi de restaurer pleinement l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire, tout en promouvant un développement inclusif et durable.

Les retombées attendues sont significatives : amélioration de la sécurité, réduction des vulnérabilités dans les zones frontalières et valorisation de leur potentiel économique et social. Cette vision repose sur quatre piliers majeurs : la sécurisation et la maîtrise des frontières, le renforcement du développement socio-économique et de la résilience, la gestion durable des ressources naturelles et la promotion de la cohésion sociale, ainsi que l’amélioration de la gouvernance et de la coopération.

Avec cette stratégie, le Burkina Faso affirme une ambition claire : transformer ses frontières en espaces de stabilité, de coopération et d’opportunités.