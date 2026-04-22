Somalie : Au moins 33 terroristes d’Al Shabab éliminés

Une opération militaire a été menée mardi par les forces somaliennes dans la région de Guulane, au Moyen Shabelle, dans le sud-est du pays, visant des positions du groupe Al Shabab.

Selon l’agence de presse officielle SONNA, cette intervention, réalisée avec l’appui de partenaires internationaux, a abouti à la neutralisation d’au moins 33 combattants, ainsi qu’à la destruction de plusieurs infrastructures utilisées par le groupe armé.

D’après des sources sécuritaires, avec l’appui des Etats Unis, l’offensive a été déclenchée à partir de renseignements jugés fiables signalant la présence de combattants retranchés dans la zone, où ils préparaient des attaques imminentes. Une première frappe a ciblé un site servant de point de regroupement pour des membres influents du mouvement, entraînant la mort d’au moins 15 d’entre eux et la destruction complète du camp.

Les opérations se sont poursuivies dans les environs de Guulane, où plus de 18 autres combattants auraient été éliminés. Un véhicule armé, utilisé pour le transport des éléments du groupe, a également été détruit au cours de ces actions.

Les autorités évoquent la présence d’environ 90 militants dans la zone au moment de l’intervention, soulignant que cette opération visait à prévenir des attaques imminentes.