Soudan du Sud : Au moins 15 morts dans le crash d’un petit avion près de Juba

Au moins 15 personnes ont perdu la vie ce lundi dans l’accident d’un petit appareil reliant la ville de Yei, dans le sud du Soudan du Sud, à la zone de Luri, en périphérie de la capitale Juba. Aucun survivant n’a été retrouvé, selon les autorités locales et une source liée à la compagnie aérienne.

D’après un responsable s’exprimant sous couvert d’anonymat, l’avion, exploité par Citylink Aviation, aurait vraisemblablement perdu en visibilité en raison de fortes pluies avant de percuter un terrain élevé, puis de s’embraser. Cette hypothèse repose sur les premières constatations disponibles.

Le vol transportait 14 passagers, dont 13 ressortissants sud-soudanais et un citoyen kényan, ainsi que le pilote, identifié comme le capitaine Francis, également de nationalité kényane. « Malheureusement, il n’y a aucun survivant », a indiqué la même source.