Somaliland : Israël renforce ses liens avec le Somaliland en y dépêchant un premier ambassadeur

Le ministère israélien des Affaires étrangères a officialisé, dimanche, la désignation de Michael Lotem en tant que premier ambassadeur d’Israël auprès du Somaliland. Cette nomination intervient quatre mois après la reconnaissance formelle de ce territoire par l’État hébreu.

Dans un communiqué, la diplomatie israélienne précise que cette décision s’inscrit dans la continuité de l’établissement de relations bilatérales en décembre 2025, ainsi que de la visite qualifiée d’historique du chef de la diplomatie, Gideon Saar, au Somaliland en janvier dernier.

Actuellement ambassadeur économique itinérant pour le continent africain, Michael Lotem se voit ainsi confier une mission diplomatique stratégique dans une région en quête de reconnaissance internationale.

Le 26 décembre 2025, Israël avait marqué un tournant en devenant le premier pays à reconnaître le Somaliland comme « État indépendant et souverain », plus de trois décennies après sa séparation d’avec la Somalie en 1991. Deux mois plus tard, les autorités israéliennes annonçaient leur intention d’y établir une représentation diplomatique.

De son côté, Mohamed Hagi a obtenu l’aval du gouvernement israélien dès février 2026 pour représenter officiellement son territoire.

Situé dans une zone stratégique du golfe d’Aden, le Somaliland dispose de ses propres institutions, notamment une monnaie, un passeport et une armée. Toutefois, il peine à obtenir une reconnaissance sur la scène internationale, en raison notamment des tensions avec la Somalie et des craintes de voir émerger d’autres mouvements séparatistes sur le continent africain.

La visite de Gideon Saar avait d’ailleurs suscité une vive réaction de Mogadiscio, qui avait dénoncé une « incursion non autorisée » sur son territoire.

Par ailleurs, selon des sources basées à Tel-Aviv, Ferhat Mehenni, président du gouvernement de la Kabylie, aurait été approché par un conseiller diplomatique israélien en vue d’une éventuelle visite de travail en Israël.