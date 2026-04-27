Soudan : Six morts après une attaque de drone de l’armée soudanaise

Au moins six personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lundi à la suite d’une frappe de drone attribuée à l’armée soudanaise contre un camp de déplacés au Darfour, dans l’ouest du Soudan, selon une organisation locale de défense des droits humains.

Selon le groupe Emergency Lawyers, spécialisé dans la documentation des abus liés au conflit en cours, la frappe a visé à l’aube le camp d’al-Hamidiyah, situé à proximité de Zalingei, chef-lieu de l’État du Darfour central. L’attaque a provoqué d’importants dégâts matériels, détruisant plusieurs habitations au sein du camp, qui abrite des milliers de civils déplacés, majoritairement des femmes et des enfants ayant fui les violences.

Une source médicale a indiqué qu’au moins quinze blessés avaient été évacués vers l’hôpital de Zalingei, certains se trouvant dans un état critique.

Depuis janvier, près de 700 civils ont perdu la vie dans des frappes de drones menées par les deux camps, selon les Nations unies, dans le cadre du conflit opposant l’armée régulière aux paramilitaires des Forces de soutien rapide.

Entrée dans sa quatrième année, cette guerre a déjà fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et engendré ce que l’ONU qualifie de pire crise humanitaire actuelle.

Ce pendant, l’état de famine a été déclaré l’an dernier dans plusieurs zones, notamment à El-Facher, dans le Darfour du Nord, et à Kadougli, capitale du Kordofan-Sud, tandis qu’une vingtaine d’autres régions restent menacées dans ces deux provinces, selon les Nations unies.