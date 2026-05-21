Côte d’Ivoire : La BID renforce son engagement dans les projets de développement  

Le portefeuille actif de la Banque islamique de développement en Côte d’Ivoire compte actuellement 23 projets, pour un financement global estimé à 2,2 milliards de dollars. Ces données ont été présentées mercredi à Abidjan lors d’une réunion entre le ministre ivoirien du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, et le directeur régional de la BID, Nabil Ghalleb.

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre d’une mission d’évaluation menée par la BID en Côte d’Ivoire afin de faire le point sur l’état d’avancement des projets financés par l’institution.

Selon les chiffres communiqués, huit projets ont été finalisés durant la période du Plan national de développement (PND) 2021-2025, tandis que onze nouvelles opérations ont été approuvées pour un montant total de 1,7 milliard de dollars.

Les discussions ont également porté sur la future stratégie de partenariat 2025-2029 adoptée en mai 2025. Celle-ci prévoit une enveloppe globale de près de 2,7 milliards de dollars, dont 1,5 milliard financé directement par la BID, afin d’accompagner les priorités de développement de la Côte d’Ivoire.

Les deux responsables ont examiné les perspectives de coopération et l’alignement des futurs financements avec les objectifs du prochain PND 2026-2030. Dans ce cadre, le ministre ivoirien a invité la BID à participer au Groupe consultatif prévu les 8 et 9 juillet à Abidjan. Cette rencontre vise à mobiliser plus de 11.138 milliards de FCFA auprès des partenaires techniques et financiers pour soutenir les projets de développement du pays.

Les échanges ont aussi concerné la revue des projets en cours, l’identification de nouveaux projets prioritaires susceptibles d’être financés par la BID ainsi que la mise en place d’un groupe de travail dédié à la stratégie de partenariat avec la Côte d’Ivoire.

De son côté, Nabil Ghalleb a présenté les résultats des consultations menées avec les acteurs nationaux afin d’identifier les difficultés opérationnelles rencontrées dans l’exécution des projets et de proposer des solutions adaptées.

Présente en Côte d’Ivoire depuis le 13 mai, la mission de la BID poursuivra ses travaux à travers plusieurs visites de terrain destinées à évaluer l’évolution des projets et accélérer leur mise en œuvre.